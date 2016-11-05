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بدء محاكمة متهمي اغتيال النائب العام السابق

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بدء محاكمة متهمي اغتيال النائب العام السابق بدء محاكمة متهمي اغتيال النائب العام السابق

دار القضاء العالي _ أرشيفية

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة دائرة الإرهاب، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 67 متهمًا، بالتورط فى اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، حيث تستمع المحكمة إلى الشهود من ضباط الأمن الوطني.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي، وممدوح عبد الرشيد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ”أنصار بيت المقدس”، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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