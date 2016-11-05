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الدولار يسجل 16 جنيهًا ببنوك مطار القاهرة

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الدولار يسجل 16 جنيهًا ببنوك مطار القاهرة الدولار يسجل 16 جنيهًا ببنوك مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

واصلت البنوك العاملة داخل صالات مطار القاهرة، استقبال الركاب لاستبدال المعاملات التجارية، وفقًا لقرار البنك المركزي أول أمس الخميس بتحرير سعر الجنيه المصري.

وبدأ بنك القاهرة اليوم السبت، شراء الدولار بسعر 15.5 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 16 جنيه، فيما تعدى سعر شراء الريال السعودي حاجز الـ 4 جنيهات، وتخطي الدينار الكويتي حاجز الـ 49.5 للشراء و52 جنيهًا للبيع.

وكان البنك المركزي المصري، أصدر قرارًا أول الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري ليحدد سعر العملة وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضًا بـ«تعويم العملة» كأحد الإجراءات الإصلاحية التي لجأت إليها الدولة لإنعاش الاقتصاد.

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