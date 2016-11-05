أخبار عاجلة

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب -
مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صحيفة: «بن علي» قد يعود إلى تونس العام المقبل

Google+ Print
صحيفة: «بن علي» قد يعود إلى تونس العام المقبل صحيفة: «بن علي» قد يعود إلى تونس العام المقبل

زين العابدين بن علي

قالت صحيفة «الشروق» التونسية نقلًا عن مصادر وصفتها بالمقربة من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي إن ملف عودته إلى تونس مطروح، وأن هذه العودة من المرجح جدًا أن تحدث خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر 2017.

وذكرت الصحيفة أن عدة أطراف تتدخل لإيجاد صيغة لتسوية الملفات العالقة وأزالة عقبات عودة بن علي إلى تونس لا سيما وأنه واصل التزامه الذي قطعه مع السلطات بالابتعاد عن أي نشاط سياسي أو ظهور إعلامي طيلة حوالى 6 أعوام من الإقامة على أراضيها، كما أنه تقدم في العمر ولم يعد له أي اهتمام يذكر حسب مقربين منه سوى بأفراد عائلته.

وأشارت إلى أن الرئيس التونسي الأسبق يعكف على تسوية بعض المسائل التي تخصه ومنها تسوية أملاك ابنه المصادرة، بالإضافة إلى أنه يعكف على تسوية ملف حصوله على مقابل التقاعد عن الوظائف التي تقلدها في الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وقد كلف محاميه في تونس بتسوية مختلف هذه الملفات.

أ ش أ 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية