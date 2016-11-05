صحيفة: «بن علي» قد يعود إلى تونس العام المقبل

قالت صحيفة «الشروق» التونسية نقلًا عن مصادر وصفتها بالمقربة من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي إن ملف عودته إلى تونس مطروح، وأن هذه العودة من المرجح جدًا أن تحدث خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر 2017.

وذكرت الصحيفة أن عدة أطراف تتدخل لإيجاد صيغة لتسوية الملفات العالقة وأزالة عقبات عودة بن علي إلى تونس لا سيما وأنه واصل التزامه الذي قطعه مع السلطات السعودية بالابتعاد عن أي نشاط سياسي أو ظهور إعلامي طيلة حوالى 6 أعوام من الإقامة على أراضيها، كما أنه تقدم في العمر ولم يعد له أي اهتمام يذكر حسب مقربين منه سوى بأفراد عائلته.

وأشارت إلى أن الرئيس التونسي الأسبق يعكف على تسوية بعض المسائل التي تخصه ومنها تسوية أملاك ابنه المصادرة، بالإضافة إلى أنه يعكف على تسوية ملف حصوله على مقابل التقاعد عن الوظائف التي تقلدها في الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية وقد كلف محاميه في تونس بتسوية مختلف هذه الملفات.

أ ش أ