تونس تواصل مساعيها للتوصل إلى أحد رعاياها المفقودين في بالي الإندونيسية

أكدت السلطات التونسية أنها تواصل مساعيها الرسمية لدى السلطات الاندونسية لمعرفة مصير الشاب التونسي محمد عزيز فرحات المفقود في جزيرة بالي منذ 18 أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان صحفي اليوم أنها وحالما تم إعلامها من قبل عائلة الشاب فرحات بفقدان الاتصال به بجزيرة بالي الإندونيسية، قامت بتكليف سفارة الجمهورية التونسية بجاكرتا والقنصلية الشرفية لتونس ببالي بالبحث والاسترشاد حول هذه المسألة.

وأفادت الوزارة أنه رغم اتصال سفارة تونس الدائم بمصالح وزارة الشؤون الخارجية الاندونيسية ومصالح الشرطة والأمن بجزيرة بالي، لم يتسن بعد الحصول على أية معلومة رسمية حول مكان وجود المواطن التونسي أو ثبات تعرضه إلى مكروه.

وذكرت بأن البعثة الدبلوماسية بجاكرتا قامت بالاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية ببالي للتثبت من مكان وجود الشاب ، ثم تمت يوم 1 نوفمبر 2016 وبصفة رسمية مراسلة وزارة الشؤون الخارجية الاندونيسية في هذا الشأن للمساعدة في البحث عنه .

وأشارت الى ان ممثل عن سفارة تونس باندونيسيا، ذهب إلى جزيرة بالي لمواصلة الاتصال بالأطراف المعنية ومعرفة ملابسات

> وحقيقة الأمر بخصوص وضعية الشاب المفقود. كما تواصل سفارة تونس بجاكرتا، مساعيها بالتنسيق مع السلطات الاندونيسية لمتابعة كل تطورات هذه المسألة .

أ ش أ