مكافحة الإرهاب العراقية تتوغل بأحياء الموصل وتقتل 200 عنصر من داعش

واصلت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية، اليوم السبت، لليوم الثانى على التوإلى التوغل داخل أحياء شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوي، واشتبكت مع مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى فى حيى الزهراء والتحرير.

وقال قائد قوات النخبة الأولى بجهاز مكافحة الإرهاب اللواء سامى العارضي، فى تصريح صحفي، ان قوات “مكافحة الإرهاب” كبدت داعش خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم يستخدمون أسلحة مختلفة وقنابل يدوية لإعاقة تقدم القوات.

وقدر قائد قوات النخبة الثانية اللواء معن السعدى عدد قتلى داعش بأكثر من 200 إرهابى خلال معارك أمس التى تم خلالها السيطرة وتطهير أحياء الملايين والسماح والذهبى وكركوكلي.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب العراقية سيطرت على أحياء: الكرامة والسماح والآنتصار والقدس وصدام وكركوكلى وعدن والذهبى بالساحل الأيسر شرقى مدينة الموصل.

من جهة أخري، استقبلت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تسعة آلاف نازح خلال اليومين الماضيين من مناطق “كوكجلي” و”قراج ” فى محافظة نينوى وتم نقلهم إلى مخيمى حسن شام والخازر شرق الموصل.

وذكرت الوزارة ، فى بيان صحفي، أن تعداد النازحين فى المخيمات التابعة لها منذ انطلاق عمليات تحرير الموصل بلغت 29539 نازحًا، وان ألفرق التابعة للوزارة وزعت مساعدات غذائية عليهم عقب وصولهم مراكز الاستقبال.

أ.ش.أ