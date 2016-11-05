الاسكان: بدء تحصيل الأقساط ربع السنوية لحاجزى المرحلة الثانية بأكتوبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء تحصيل الأقساط ربع السنوية المقررة لحين التخصيص، لكل من: حاجزى المرحلة الثانية بمدينة 6 أكتوبر (دهشور)، الذين سيتسلمون وحداتهم خلال عام، والحاجزين المحولين من مدينتى القاهرة الجديدة والسلام، إلى مدن: الشروق، و15 مايو، وبدر، وذلك ابتداء من 1/12/2016 وحتى 15/12/2016، موضحا أنه سيتم احتساب غرامة تأخير فى حالة التأخر عن سداد الأقساط فى الموعد المحدد.

وفيما يتعلق بآلية دفع الأقساط، قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، فى بيان لوزارة الإسكان اليوم: سيتم إرسال رسالة (SMS) لكل حاجز تحمل رقماً تعريفياً يستخدم أثناء عملية السداد بمنافذ شركة فورى، ويتم السداد من خلال منافذ شركة “فورى”، أو من أحد فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، التى تحمل شعار شركة “فورى”، موضحة أنه لمزيد من الاستعلام يمكن للحاجز الدخول على الموقع الإلكترونى (https://froms.fawryretail.com:9443/services/qawmy.aspx)، حيث يتم اختيار المحافظة ثم المنطقة لتظهر خريطة، موضحًا بها كل المنافذ المتاحة بالمنطقة وأسماء الشوارع، وبالضغط على أى منفذ يظهر اسم المحل ورقم تليفونه، كما يمكن للحاجز إرسال رسالة (SMS)، تحتوى على رقمه القومى إلى رقم (1166)، وسيتم الرد عليه برسالة توضح رقمه التعريفى بشركة “فورى” والخاص باتمام عملية السداد، وكذلك أقرب موقع لشركة “فورى” لمحل إقامته.