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الحكم على 104 متهمين بـ«أحداث الظاهر» في 31 ديسمبر

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الحكم على 104 متهمين بـ«أحداث الظاهر» في 31 ديسمبر الحكم على 104 متهمين بـ«أحداث الظاهر» في 31 ديسمبر

محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

حجزت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 104 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الظاهر»للحكم بجلسة 31 ديسمبر.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلاوفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبدالرشيد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.

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