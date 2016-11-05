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محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة جديدة للرسوب الوظيفي للعاملين بالمديريات

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محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة جديدة للرسوب الوظيفي للعاملين بالمديريات محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة جديدة للرسوب الوظيفي للعاملين بالمديريات

 

محافظ بورسعيد

المراسل: جمال نوفل

إعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة جديدة للرسوب الوظيفي وهو الترقي للدرجات الأعلي والتي شملت 41 موظف تم ترقيتهم بمديرية الاسكان و497 بمديرية التضامن الاجتماعي.

وكان محافظ بورسعيد قد إعتمد خلال الفترة الماضية ترقيات الرسوب الوظيفي لعدد اخر من المديريات وهي مديرية التنظيم والادارة والطرق والنقل حيث تم ترقية 144 موظف .

وقدم “المحافظ” التهنئة الي جميع العاملين متمنيًا لهم دوام النجاح والترقي في حياتهم الوظيفية، وأن يسخروا كافة إمكانياتهم لخدمة المواطنيين والتيسير عليهم عند تقدمهم للحصول علي الخدمة.

وطالب “المحافظ” من جميع الموظفين بأن يضعوا مصلحة المواطن وسرعة إنجاز مطالبة كأولوية أولي، مشيرًا الي أننا جميعا نعمل من أجل خدمة المواطن.

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