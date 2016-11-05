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الإعدام لـ2 والمؤبد لـ4 والمشدد 3 سنوات لـ7 آخرين بـ"العائدون من ليبيا"

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الإعدام لـ2 والمؤبد لـ4 والمشدد 3 سنوات لـ7 آخرين بـ"العائدون من ليبيا" الإعدام لـ2 والمؤبد لـ4 والمشدد 3 سنوات لـ7 آخرين بـ"العائدون من ليبيا"

>كتبت أمانى الأخرس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها على 14 متهما بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا"، بالإعدام شنقا لمتهمين، وبراءة اثنين، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 3 سنوات لـ7 متهمين و15 سنة لآخر.

 

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

 

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.


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