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البنوك العاملة بمطار القاهرة تواصل استقبال عملائها لاستبدال العملات

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البنوك العاملة بمطار القاهرة تواصل استقبال عملائها لاستبدال العملات البنوك العاملة بمطار القاهرة تواصل استقبال عملائها لاستبدال العملات

>كتب ــ محمود عبد الغنى

واصلت البنوك العاملة داخل صالات مطار القاهرة، اليوم السبت، استقبال عملائها لاستبدال العملات التجارية وفقا لقرار البنك المركزى أول أمس الخميس بتحرير سعر الجنيه المصرى.

 

بدأ بنك القاهرة شراء الدولار بسعر 15.5 جنيه مصرى، فيما وصل سعر البيع إلى 16 جنيها، فيما تعدى سعر شراء الريال السعودى حاجز الـ4 جنيهات، وتخطى الدينار الكويتى حاجز الـ 49.5 للشراء و52 للبيع.

 

كان البنك المركزى المصرى، أصدر قرارا أول أمس الأول الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى ليحدد سعر العملة وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضًا بـ«تعويم العملة» كأحد الإجراءات الإصلاحية التى لجأت إليها الدولة لإنعاش الاقتصاد.

 

 


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