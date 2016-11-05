البنوك العاملة بمطار القاهرة تواصل استقبال عملائها لاستبدال العملات

بدأ بنك القاهرة شراء الدولار بسعر 15.5 جنيه مصرى، فيما وصل سعر البيع إلى 16 جنيها، فيما تعدى سعر شراء الريال السعودى حاجز الـ4 جنيهات، وتخطى الدينار الكويتى حاجز الـ 49.5 للشراء و52 للبيع.

كان البنك المركزى المصرى، أصدر قرارا أول أمس الأول الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى ليحدد سعر العملة وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضًا بـ«تعويم العملة» كأحد الإجراءات الإصلاحية التى لجأت إليها الدولة لإنعاش الاقتصاد.