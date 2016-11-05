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صور.. وزير الداخلية يزور مصابي الشرطة بمستشفى الجلاء العسكري

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وزير الداخلية يزور مصابي الشرطة بمستشفى الجلاء

وزير الداخلية يزور مصابي الشرطة بمستشفى الجلاء

قام اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بزيارة المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الجلاء للقوات المسلحة من جراء إصابتهم أثناء مشاركتهم فى استهداف أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة قباء بمدينة السلام بالقاهرة.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن “الوزير اطمأن على حالتهم الصحية، وأعرب عن إعتزازه وتقديره لعطاء وتضحيات رجال الشرطة ودورهم الوطنى فى مواجهة الإرهاب الأسود البغيض، وأشاد بما لمسه من عزيمة وإصرار وروح معنوية عالية لدى رجال الشرطة المصابين، موضحاً أن تضحياتهم تُعد دافعاً لزملائهم لاستكمال مسيرة العطاء وتحقيق رسالة الأمن، متمنياً لهم الشفاء العاجل”.

وزير الداخلية لمصابى الشرطة: الجميع يقدر تضحيات رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب الأسود البغيض

وقد عبر وزير الداخلية عن خالص تقديره وإمتنانه لإدارة المستشفى على أوجه الرعاية الطبية الفائقة المقدمة للمصابين .. والتى تؤكد على عمق التعاون الوثيق بين القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة وتكامل أدوارهما فى مواجهة ودحر الإرهاب وتصفية بؤره .. مؤكداً أن الجيش والشرطة سيظلان دائماً جناحى الأمة فى الزود عن أرض وأمنها ويحملان آمال وتطلعات شعبها العظيم نحو المستقبل الآمن والمستقر مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وزير الداخلية يزور مصابي الشرطة بمستشفى الجلاء

وزير الداخلية يزور مصابي الشرطة بمستشفى الجلاء

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