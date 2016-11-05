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اللورد مارليسفورد: مصر إحدى منارات الأمل القليلة في الشرق الأوسط

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اللورد مارليسفورد: مصر إحدى منارات الأمل القليلة في الشرق الأوسط اللورد مارليسفورد: مصر إحدى منارات الأمل القليلة في الشرق الأوسط

اللورد مارليسفورد

دعا نائب رئيس “مجموعة أصدقاء ” في البرلمان البريطاني، اللورد مارليسفورد، الى دعم الاقتصاد المصري من خلال استئناف الرحلات السياحية البريطانية الى مدينة شرم الشيخ. واصفا مصر بأنها إحدى منارات الأمل القليلة في الشرق الأوسط، داعيا.

وتساءل العضو البارز في مجلس اللوردات موجها تساؤل الى البريطانية :”هل تعترف الحكومة بأن مصر هي احدى منارات الأمل القليلة في الشرق الأوسط؟ كيف تسمح بالاضرار باقتصادها وبالتالي الاضرار بمحاولة الرئيس عبد الفتاح السياسي في اقامة دولة متسامحة تعيش فيها كل الأديان”.

وحذر اللورد مارليسفود من أن الاضرار بالاقتصاد المصري يشجع المتطرفين وحلفاءهم على المحاولة الى القفز على السلطة .

ورد الوزير بوزارة النقل، اللورد أحمد، قائلا إن الحكومة البريطانية “تعمل بشكل بشكل وثيق جدا مع الجانب المصري على أرض الواقع، ونحن نواصل القيام بذلك”، مكررا تأكيداته السابقة بأن العمل يجري لضمان استئناف الرحلات الجوية الى شرم الشيخ في أقرب وقت ممكن.

أ ش أ

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