تعليم البحر الأحمر: انتظام الدراسة بمدارس غارب الثلاثاء المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت نورة فاضل مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن يوم الثلاثاء المقبل سوف تنتظم العملية الدراسة بمدارس مدينة رأس غارب التى ضربتها السيول بداية الاسبوع المقبل.

وأضافت نورة فاضل فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه تم عمل خطة لدمج عدد من المدارس لاحتواء أزمة المدارس المتهالكة، وكذلك تحديد عدد من المدارس بالدراسة فى الفترة المسائية لحين الانتهاء من اعادة تطوير المدارس التسعة المتهالكة جراء السيول.

واوضحت فاضل، أن تم التنبيه على جميع المدرسين بمدارس غارب بالذهاب للمدارس غدا الأحد والاثنين قبل وصول الطلاب الثلاثاء للاطمئنان على حال المدارس ومدى الامان بها بالنسبة للطلاب.

وأشارت فاضل إلى أن كذلك تم التنبيه على المدرسين بعدم تطبيق الغياب فى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبل واتباع عملية حصر فقط، مؤكدا أن ذلك لظروف الطلاب الذين فقدوا كل متعلقاتهم الخاصة بالدراسة جراء السيول باعتبار أن الثلاثة أيام الأخيرة من الأسبوع الجارى تكون استعداد للطلاب للانتظام رسميا للاسبوع المقبل داخل المدارس.

كما أكدت مديرة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم توجيه 4 موجهين فى كل مدرسة بداية من الغد لانتظام المدرسين فى العمل، مؤكدة على تم التواصل مع قيادات شعبية من مدينة راس غارب لمساعدتهم فى انتظام الدراسة وحث الطلاب على الانتظام فى الدراسة بداية من الثلاثاء المقبل.