الجيش التركي يقول إنه قصف 71 هدفا لـ«داعش» بشمال سوريا

قال الجيش التركي يوم السبت إنه قصف 71 هدفا لتنظيم داعش في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في تكثيف للضربات الموجهة للتنظيم المتشدد الذي أعلن المسؤولية عن تفجير وقع في جنوب شرق تركيا يوم الجمعة.

وبحسب رويترز أضاف الجيش في بيان أن خمسة من مقاتلي داعش قُتلوا في الضربات. وتابع أن قوات التحالف وجهت خمس ضربات جوية وقتلت ثمانية آخرين من مقاتلي التنظيم المتشدد.

وتدعم تركيا مجموعة من السوريين العرب والتركمان في شمال سوريا في عمليتها التي تطلق عليها اسم (درع الفرات).

وأعلن داعش مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا يوم الجمعة أسفر عن سقوط تسعة قتلى وإصابة أكثر من مئة.