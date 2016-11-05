إلغاء 6 رحلات جوية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، إلغاء 6 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن السلطات تلقت 5 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلاتها رقم 905 والمتجهة إلى جده، ورحلة رقم 106 و112 المتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة إلى جاسم، ورحلة 420 والمتجهة إلى البحرين.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة اير كايرو بإلغاء رحلتها رقم 447 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا، وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب، على متن طائرات أخرى، فضلا عن تأخر إقلاع رحلة الخطوط السودانية رقم 103 والمتجهة إلي الخرطوم لمدة ساعتين ونصف.