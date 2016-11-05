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"هنستحمل معاك يا سيسى" ترند على تويتر.. ومغردون: "عمرنا ما هنرجع"

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"هنستحمل معاك يا سيسى" ترند على تويتر.. ومغردون: "عمرنا ما هنرجع" "هنستحمل معاك يا سيسى" ترند على تويتر.. ومغردون: "عمرنا ما هنرجع"

>كتب هيثم سلامة

شارك هاشتاج "هنستحمل معاك يا سيسى علشان"، قائمة الأكثر تداولا عبرموقع التغريدات الصغيرة تويتر، وذلك بعد القرارات الاقتصادية الصعبة ، التى شملت تعويم سعر الصرف ورفع البنزين والمحروقات.

 

 

وتنوعت العديد من الهاشتاجات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، فقال إيهاب : "مصريين وعمرنا ماهنرجع في تفويضنا للرئيس ابن الوفى ومصر كل همه ، وبيبنيها ويعمرها رغم كل التحديات والعراقيل وستحيا مصر"، وأضافت ماتى المغربى:"هنشيل بلدنا على أكتافنا مهما حصل".

 

 

 

كما أشار آخر قائلاً: " لاخيار أمام المصريين..إما وحدة كلمتهم خلف قيادتهم وجيشهم، أوتصبح أخبارهم يتداولها العالم كما هي أخبار سوريا وليبيا"، بينما غرد أحد المدونيين قائلاً: "أنت ولى الأمر الشرعى لمصر، رغما عن أنف كل حاقد وحاسد وكاره لهذه البلاد الطيبة، التي لقبت بأم الدنيا". 

 

 


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