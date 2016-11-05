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وكيل صحة الدقهلية يستقبل مدير الإدارة العامة للأشعة بالوزارة

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وكيل صحة الدقهلية يستقبل مدير الإدارة العامة للأشعة بالوزارة وكيل صحة الدقهلية يستقبل مدير الإدارة العامة للأشعة بالوزارة

>الدقهلية ـ محمد حيزة

استقبل الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور محمد عبد المعطى مدير عام الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، ثم قاما بتفقد قسم الأشعة بمستشفى المنصورة الدولى، والاطمئنان على حسن سير العمل بالقسم، والتأكد من تدريب أطباء وفنيى الأشعة على استخدام جهاز الأشعة المقطعية الجديد.

 

وتفقد الغرفة المخصصة لاستقبال جهاز الرنين المغناطيسى، حيث إن جهاز الأشعة المقطعية هو الأحدث فى مستشفيات وزارة الصحة، بعد أن تمت الموافقة على توريد جهاز أشعة رنين مغناطيسى لمستشفى المنصورة العام الجديد.


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