وفاة اللواء طه زكي مدير مكتب السادات الأسبق عن عمر ناهز 88 عامًا

توفي فجر اليوم السبت، اللواء طه زكي، المدير الأسبق لمكتب الرئيس محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عامًا، وذلك بسكنه بمنطقة المهندسين.

وتشيع جنازة اللواء من مسجد مصطفى محمود، عقب صلاة الظهر.

وعمل اللواء طه زكي بمؤسسة الرئاسة بعد ثورة التصحيح عام 1971، وتدرج في المناصب حتى وصل لمدير مكتب الرئيس، نظرًا لقربه من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ولد اللواء طه زكي بمركز الفشن ، بمحافظة بنى سويف، والتحق بكلية الشرطة، وتخرج منها فى أوائل الستينيات، وعمل بالمباحث العامة ، قبل أن يأخذ عدة دورات في الولايات المتحدة لحماية الشخصيات الكبرى، والتحق بالعمل في مؤسسة الرئاسة، وقت تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات.