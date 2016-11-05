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الأمير تشارلز وزوجته يبدأن جولة ملكية تشمل 3 دول خليجية

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الأمير تشارلز وزوجته يبدأن جولة ملكية تشمل 3 دول خليجية الأمير تشارلز وزوجته يبدأن جولة ملكية تشمل 3 دول خليجية

الأمير تشارلز

بدأ الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وزوجته كاميلا جولة ملكية تشمل 3 دول في الخليج العربي استهلها بسلطنة عمان.

وذكرت قناة «سكاي نيوز» اليوم السبت، أن الأمير تشارلز وصل في وقت متأخر من مساء الجمعة إلى مسقط، حيث كان في استقباله وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير النقل والاتصالات الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي.

ومن المنتظر أن يشارك الزوجان في سلسلة فعاليات ثقافية أثناء تواجدهما في عمان، كما أنه من المقرر أن يلتقيا مع السلطان قابوس بن سعيد.

ومن المقرر أن يسافر الأمير تشارلز وزوجته إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين في رحلتهما التي تستغرق أسبوعًا.

أ ش أ 

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