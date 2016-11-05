مرور الإسكندرية: حملات مستمرة لمراقبة التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة

الإسكندرية - هناء أبو العز

أعلن اللواء هانى خير، مدير إدارة مرور الإسكندرية، وضع تسعيرة جبرية بالأسعار الجديدة الخاصة بالسيارات الأجرة، بعد رفع سعر الوقود، مشيرًا إلى وضع لاصقات بالمواقف الرسمية، وتسليمها لمشرفى المواقف بدءًا من صباح اليوم.

وشدد مدير إدارة مرور الإسكندرية على إشرافه على حملة رقابية لضبط أسعار الميكروباص، ووضع تعريفة للخطوط الداخلية وفقا للمسافات، مؤكداً رفع المعاناة عن المواطنين وعدم إعطاء فرصة لسائقى الميكروباص لاستغلالهم وسيتم معاقبة أى مخالف لذلك .

وأكد هانى خير عدم رفع الأجرة بوسائل النقل العام من الأتوبيسات والترام، والتى تغطى كافة أنحاء المحافظة، واستمرارها فى العمل بصورة جيدة بكامل طاقتها على مدار اليوم، خاصة فى المرحلة الحالية، منعا لاستغلال سائقى الميكروباص للمواطنين وتقسيم المسافات .

وأضح "خير" زيادة سعر عداد السيارة التاكسى إلى 4 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات .