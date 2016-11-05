مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في حادث إطلاق نار بنيويورك

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل ضابط بقوات الشرطة في ولاية نيويورك، وإصابة آخر، جراء حادثة إطلاق نار في حي برونكس.

وأكد قسم شرطة نيويورك الحادث -حسب ما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية- مشيرة عبر موقع “تويتر” إلى أن باول توزولو تلقى طلقا ناريا أدى إلى مقتله أثناء تأدية عمله وأنه تم تعريف الضابط المصاب بإسم إيمانويل كو، وهو في حالة مستقرة بعد إصابته بإطلاق النار في قدمه.

وأضافت أن المتحدث باسم شرطة نيويورك، بيتر دونالد، أشار إلى أن المشتبه بتورطه في الحادث أصيب هو الآخر، قبل أن يعلن مقتله لأسرة الشرطي القتيل.

وذكرت الصحيفة أن قسم الشرطة تطرق في سلسلة تغريدات على “تويتر” لتفاصيل الحادث وفق معلومات أولية، وقال إنه وقع بعد أن اتصلت امرأة بخدمة الطوارئ، مساء الجمعة، وقالت إن مسلحا اقتحم شقتها في حي برونكس.

وتابعت الصحيفة أن خدمة الإيفاد (المسؤولة عن الرد على المواطنين) أبلغت قسم الشرطة، بفرار المشتبه به داخل سيارة حمراء، والتي رأتها ولاحقتها إحدى سيارات الشرطة.

> وقالت الصحيفة إن المشتبه به المدعو مانويل روساليز أطلق النيران على ضابطي الشرطة عندما كانوا يقتربون من سيارته، فوقع تبادل لإطلاق النار، أسفر عن مقتل المشتبه به، وأحد الضباط وإصابة الآخر.

ولفتت إلى أن الحادث يأتي بعد أقل من يومين من شن ما وصفته بـ “ذئب منفرد” هجوما مفاجئا بإطلاق النار على ضابطي شرطة، في حادثتين منفصلتين، ما أسفر عن مقتلهما في وقت مبكر من الأربعاء الماضي.

أ ش أ