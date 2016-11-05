أخبار عاجلة

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب -
مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

Google+ Print
إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، إلغاء 6 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن السلطات تلقت 5 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران ، بإلغاء رحلاتها رقم 905 والمتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 106 و112 المتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة إلى جاسم، ورحلة 420 والمتجهة إلى البحرين.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارًا من شركة «إير كايرو»، بإلغاء رحلتها رقم 447 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها.

وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى، فضلًا عن تأخر إقلاع رحلة الخطوط السودانية رقم 103 والمتجهة إلى الخرطوم لمدة ساعتين ونصف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا