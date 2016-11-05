إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، إلغاء 6 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن السلطات تلقت 5 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران ، بإلغاء رحلاتها رقم 905 والمتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 106 و112 المتجهتان إلى ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة إلى جاسم، ورحلة 420 والمتجهة إلى البحرين.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارًا من شركة «إير كايرو»، بإلغاء رحلتها رقم 447 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا وقلة عدد ركابها.

وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى، فضلًا عن تأخر إقلاع رحلة الخطوط السودانية رقم 103 والمتجهة إلى الخرطوم لمدة ساعتين ونصف.