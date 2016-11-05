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تأجيل محاكمة العادلي و12 آخرين في «الاستيلاء على أموال الداخلية» لـ 22 نوفمبر

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تأجيل محاكمة العادلي و12 آخرين في «الاستيلاء على أموال الداخلية» لـ 22 نوفمبر تأجيل محاكمة العادلي و12 آخرين في «الاستيلاء على أموال الداخلية» لـ 22 نوفمبر

حبيب العادلي – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة لجلسة 22 نوفمبر للإطلاع.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافأت.

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