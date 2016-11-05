ميناء الإسكندرية يستقبل 124 سفينة محملة بالسلع الاستراتيجية

مراسل«ONA»:

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، إن حركة العمل بالميناء، اليوم السبت، تستمر بشكل طبيعى ويشهد الميناء نشاط في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية، حيث يجري تفريغ شحنة قمح تزن 33 ألف طن قادمة من روسيا علي متن السفينة “وادي العرب” ، كما يجري تفريغ شحنة زيت عباد تزن 54 ألف طن علي متن السفينة “ماريجولي” قادمة من اليونان.

وأضاف “الغندور” فى بيان صحفي،اليوم السبت، أنه يجرى تفريغ السفينة “جاز اوديسي” علي متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من قبرص، والسفينة “داريا شاند” علي متنها 50 ألف طن فحم قادمة من إسبانيا، والسفينة “كارسيياكا” علي متنها 33 ألف طن خردة قادمة من بلجيكا، والسفينة “هستيريا بيرلا” علي متنها 33 ألف طن جازولين قادمة من بلغاريا.

وأشار إلى أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 24 سفينة وغادرت الميناء 6 سفن ، ووصلت 11 سفينة وتراكي على الأرصفة 31 سفينة ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 43 سفينة ، والداخلي 12 سفينة ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون ومائتان وثمانية وأربعون ألف طن منهم 320 ألف طن قمح ، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 9 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء ، وورود 155 ألف طن بضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية.

ومن ناحية أخري، وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل تفريغها.