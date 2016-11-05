أخبار عاجلة

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب -
مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

Google+ Print
إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

قوات-الاحتلال-الإسرائيلي

أصيب عشرات الفلسطينين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم السبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة “بيت أمر” شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية إن مواجهات اندلعت وسط بلدة “بيت أمر” عقب خلع ومصادرة الاحتلال صورة الشهيد خالد أحمد عليان اخليل، الذي ارتقى في الثلاثين من الشهر الماضي، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه، من على سطح مسجد البلدة الكبير، وتدنيسها بأقدامهم، وأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

من ناحية أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل قرية زبوبا غرب جنين (شمال الضفة) بحاجز عسكري، واحتجزت عشرات المركبات عليه، ومنعت أهلها من دخولها أو الخروج منها، إضافة الى قيامها باستجواب عددا من الفلسطينين، بزعم تعرض دورياتها للرشق بالحجارة”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا