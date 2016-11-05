إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

أصيب عشرات الفلسطينين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم السبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة “بيت أمر” شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية إن مواجهات اندلعت وسط بلدة “بيت أمر” عقب خلع ومصادرة الاحتلال صورة الشهيد خالد أحمد عليان اخليل، الذي ارتقى في الثلاثين من الشهر الماضي، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه، من على سطح مسجد البلدة الكبير، وتدنيسها بأقدامهم، وأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

من ناحية أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل قرية زبوبا غرب جنين (شمال الضفة) بحاجز عسكري، واحتجزت عشرات المركبات عليه، ومنعت أهلها من دخولها أو الخروج منها، إضافة الى قيامها باستجواب عددا من الفلسطينين، بزعم تعرض دورياتها للرشق بالحجارة”.

أ ش أ