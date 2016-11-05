أخبار عاجلة

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب -
مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نيويورك: تغريم ثالث أكبر بنك في العالم لتساهله مع غسيل الأموال

Google+ Print
نيويورك: تغريم ثالث أكبر بنك في العالم لتساهله مع غسيل الأموال نيويورك: تغريم ثالث أكبر بنك في العالم لتساهله مع غسيل الأموال

بنك الزراعة الصيني (أرشيفية)

أصدرت السلطات الأمريكية قراراً بتغريم بنك الزراعة الصيني، 215 مليون دولار، وفق ما أعلنت هيئة تنظيم الأسواق المالية في ولاية نيويورك، بسبب تقاعس البنك عن وضع أنظمة مناسبة وقادرة على مكافحة تبييص أموال الجريمة وغسيل الأموال المشبوهة.

وأوضحت دائرة الخدمات المالية في الولاية الأمريكية، أن ثالث بنك في العالم من حيث الأصول، مُطالب إلى جانب الغرامة بقبول مدقق أو مفتش حسابات مستقل، للتأكد من سلامة العمليات التي يُغطيها فرع المصرف في الولايات المتحدة.

وأضافت الهيئة أن البنك تساهل منذ 2013 بشكل خاص، في تغطية العمليات المالية مع الخارج، لفائدة حسابات أجنبية، دون التأكد من احترام هذه الحسابات بالشروط المطلوبة لضمان شفافيتها، والابتعاد عن الأموال المشبوهة.

وكالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا