نيويورك: تغريم ثالث أكبر بنك في العالم لتساهله مع غسيل الأموال

أصدرت السلطات الأمريكية قراراً بتغريم بنك الزراعة الصيني، 215 مليون دولار، وفق ما أعلنت هيئة تنظيم الأسواق المالية في ولاية نيويورك، بسبب تقاعس البنك عن وضع أنظمة مناسبة وقادرة على مكافحة تبييص أموال الجريمة وغسيل الأموال المشبوهة.

وأوضحت دائرة الخدمات المالية في الولاية الأمريكية، أن ثالث بنك في العالم من حيث الأصول، مُطالب إلى جانب الغرامة بقبول مدقق أو مفتش حسابات مستقل، للتأكد من سلامة العمليات التي يُغطيها فرع المصرف في الولايات المتحدة.

وأضافت الهيئة أن البنك تساهل منذ 2013 بشكل خاص، في تغطية العمليات المالية مع الخارج، لفائدة حسابات أجنبية، دون التأكد من احترام هذه الحسابات بالشروط المطلوبة لضمان شفافيتها، والابتعاد عن الأموال المشبوهة.

وكالات