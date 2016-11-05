وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانيء السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز ايجين وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وقال يوسف إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 458 راكب و 18 سيارة و 12 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 47 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 51 راكب و 51 شاحنة.

بينما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة امانة و على متنها 686 راكب و 54 سيارة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 55 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 60 راكب و 66 شاحنة.

وصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 620 راكب و 12 تريلا و 10 براد و 59 سيارة منهم 58 سيارة تصدير.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا و على متنها 578 راكب و 7 تريلا و 13 براد و 3 باص جيت و العبارة ايلة و على متنها 69 راكب و 13براد و 3 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 7 تريلا و 3 براد فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 248 راكب و 20 براد و 4 تريلا و 2 سيارة و 445 طرد سمك و السفينة بريدج و على متنها 1 براد اعادة تصدير.