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سلطان القاسمي يوجه بدعم مكتبات الشارقة العامة بأربعة ملايين درهم

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سلطان القاسمي يوجه بدعم مكتبات الشارقة العامة بأربعة ملايين درهم سلطان القاسمي يوجه بدعم مكتبات الشارقة العامة بأربعة ملايين درهم

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدعم مكتبات الشارقة العامة بأربعة ملايين درهم من خلال شراء أحدث اصدارات دور النشر المشاركة في الدورة 35 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ورفد مكتبات الإمارة بها.

وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة بأن يتم إنفاق هذه المكرمة على شراء الكتب من مختلف اللغات والمواضيع وفق احتياجات مكتبات الشارقة العامة من أجل تحديث محتوياتها وضمان احتوائها على إصدارات متجددة تساهم في مواصلة مشروع الشارقة الثقافي والمعرفي وتساعد على جذب القراء وتلبية احتياجاتهم.

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