«طرق دبي» تعلن تقديم خدمة النقل البحري في 9 محطات على قناة دبي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتوفير خدمة النقل البحري في قناة دبي المائية والخليج التجاري فور تدشين القناة وربطها مع خدمة النقل البحري في خور دبي والمناطق الشاطئية، اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، خطة تشغيل خدمات النقل البحري في تسع محطات جديدة، اعتباراً من اليوم التالي لافتتاح القناة، بواقع خمس محطات في قناة دبي المائية هي محطة شارع الشيخ زايد، وحديقة الصفا، والوصل، وجميرا، ومحطة قناة دبي المائية، وأربع محطات في الخليج التجاري هي محطة حي دبي للتصميم، ومحطة الواجهة المائية، ومحطة مراسي، ومحطة الخليج التجاري، وبذلك يرتفع إجمالي عدد محطات ومواقف النقل البحري في دبي إلى 42 محطة.

> وقال سعادة مطر الطاير: سيتم تقديم الخدمة عبر التاكسي المائي حسب الطلب من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، في جميع المحطات الجديدة، فيما سيتم تقديم خدمة فيري دبي في خمس محطات، منها محطتان في قناة دبي المائية، وثلاث محطات في الخليج التجاري، مشيراً إلى أنه ستكون هناك ثلاث رحلات جديدة مجدولة يومياً لفيري دبي ذهابا وإيابا من محطة الجداف للنقل البحري مروراً بمحطات حي دبي للتصميم، والواجهة المائية، ومراسي في الخليج التجاري ومحطات شارع الشيخ زايد وقناة دبي المائية في قناة دبي المائية، وذلك في الساعة العاشرة صباحاً و12 ظهراً والخامسة والنصف عصراً، كما سيتم تعديل الرحلات الحالية لخط الفيري بين محطة الغبيبة ومحطة مارينا مول ليتوقف في محطة قناة دبي المائية، وبذلك ستشكل محطة قناة دبي المائية نقطة وصل بين الغبيبة ومارينا مول والخليج التجاري والجداف، وروعي تحقيق التكامل بين وسائل النقل البحري وأنظمة المواصلات الأخرى (الحافلات والقطارات ومركبات الأجرة)، من أجل توفير خدمة سهلة وآمنة للركاب.

> التعرفة

> وأضاف: ستكون تعرفة التنقل بواسطة فيري دبي للدرجة السياحية 15 درهما إلى المحطة الواحدة، و25 درهما إلى المحطتين، و35 درهما إلى ثلاث محطات، و45 درهما إلى أربع محطات، و50 درهماً على كامل الخط، فيما ستكون تعرفة التنقل في الدرجة الذهبية 25 درهما إلى المحطة الواحدة، و35 درهما إلى المحطتين، و50 درهما إلى ثلاث محطات، و60 درهما إلى أربع محطات، و75 درهماً على كامل الخط، مشيراً إلى أن تعرفة التنقل بالتاكسي المائي تتراوح بين 55 درهماً و205 دراهم، وتبلغ تعرفة استئجار التاكسي المائي لمدة ساعة واحدة 400 درهم.

> وأكد الطاير أن قطاع النقل البحري سيشهد قفزة نوعية في عدد وسائل النقل والمحطات والركاب مع تشغيل المحطات الجديدة بعد ربط الخليج التجاري وقناة دبي المائية بشواطئ الخليج العربي، حيث ستكون وسائل النقل البحري الخيار المفضل للكثير من المواطنين والمقيمين والسياح في التنقل والاستمتاع بمشاهدة المرافق والسياحية العمرانية على ضفتي خور دبي والخليج التجاري وقناة دبي المائية.

> وأضاف: يعد قطاع النقل البحري جزء رئيسا من منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي حيث يقدر عدد مستخدميه بنحو 13 مليون راكب سنوياً، ونظرا لأهمية هذا القطاع باعتباره وسيلة نقل حيوية أعدت هيئة الطرق والمواصلات خطة متكاملة لتطوير أنظمة النقل البحري بالإمارة، تشمل تشغيل خطوط على خور دبي، والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا، وكذلك خطوط خدمة الجزر الجديدة، وخطوط في الخليج التجاري ودبي المائية، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت في السنوات الماضية تشغيل مجموعة من العبرات التراثية التي تعمل بالكهرباء في بعض المواقع السياحية مثل بحيرة دبي مول، والقرية العالمية، وفندق اتلانتس، وشاطئ الممزر، كما افتتحت محطة الجداف للنقل البحري التي تعد حلقة وصل بين خور دبي والخليج التجاري وقناة دبي المائية، ودشنت العبرة التراثية المكيفة التي تتميز بروعة تصميمها التراثي الذي يجمع بين الشكل التقليدي للعبرة، وبين الحداثة والاستفادة من التقنيات الحديثة، وسقفها البانورامي، والتكييف المركزي الذي يغطى كابينة الركاب، ومقاعدها المريحة التي تتسع لـ 20 راكباً، كما تتميز بهيكلها المصنوع من مادة (الفايبر جلاس) أحادي القاعدة منخفض الأمواج، ووجود محركين صديقين للبيئة، يستخدمان بنزينا عالي الأوكتين لا يخلف إلا انبعاثات كربونية بسيطة.