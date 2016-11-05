بالفيديو: «مبنى الشراع» مقر «كهرباء ومياه دبي» الرئيسي في 2019

في إنجاز غير مسبوق يعزز مكانة دبي العالمية كنموذج للمؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، تم البدء في إنشاء مبنى رئيسي جديد لهيئة هيئة كهرباء ومياه دبي يحمل اسم "مبنى الشراع"، حيث سيعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي في العالم يحقق صفر انبعاثات كربونية. وتزيد مساحة المبنى الجديد عن مليون قدم مربع، فيما تبلغ مساحة الأرض التي يشغلها 200,000 قدم مربع، وذلك في منطقة الجداف في قلب قرية الثقافة.

وسيتم إنشاء المبنى على مساحة تزيد على 1,5 مليون قدم مربع. وتشتمل المساحة الإضافية على مكان لركن السيارات ومرافق هندسية ومساحات خضراء. وتم تصميم المبنى ليتسع لأكثر من 5,000 موظف بالإضافة إلى متعاملي الهيئة وزوارها. وسيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى لتشغل مساحة تزيد على 16,500 متر مربع، لإنتاج أكثر من 3500 كيلووات/ساعة. وسيشتمل المبنى أيضاً على ما يقارب 10,000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة لإنتاج ما يزيد عن 1100 كيلووات/ساعة. ويبلغ إجمالي الطاقة المتجددة التي سينتجها المبنى أكثر من 7000 ميجاوات/ساعة سنوياً. وستبلغ كثافة الطاقة 70 كيلووات ساعة/متر مربع سنوياً.

ويحاكي تصميم المبنى المنازل التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تطل المساحات المغلقة على فناء مفتوح. وسيكون الفناء النقطة الرئيسية والمرتكز الأهم للمبنى. ولتخفيض درجة الحرارة في الفناء المفتوح على الهواء الطلق، تم استخدام الشراع لتوفير مناطق مظللة، كما يمكن الاستفادة من الإنارة الطبيعية من خلال فتحات محددة في الشراع، الذي يقي في الوقت نفسه من حرارة الشمس. ويمتاز الفناء أيضاً بوجود مساحات مشجرة ونباتات وطيور ضمن بيئة مستدامة. ويجمع الفناء بين مزايا الجلوس في الهواء الطلق وضمن أجواء مغلقة في آن واحد.

هذا بالإضافة إلى أن المبنى سيتيح استخدام تقنيات انترنت الأشياء، وتقنيات البيانات الكبيرة والمفتوحة والذكاء الاصطناعي، وستتوفر روبوتات إلكترونية للتنظيف والحراسة، وتطبيق ذكي يعمل على الأجهزة الذكية ينبه الموظف بموعد الخروج من المنزل للذهاب للعمل بحسب حالة الطريق. ويستخدم التطبيق في حجز موقف للسيارة وحجز غرف الاجتماعات، كذلك يمكن للزائر استخدامه للوصول إلى المبنى وغرف الاجتماعات بكل سهولة ويسر.

ويعادل إجمالي الطاقة المستخدمة في المبنى على مدار العام أو يقل عن الطاقة التي ينتجها. وسيحصل المبنى على شهادة LEED البلاتينية (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، حيث يعتبر التصنيف البلاتيني الأعلى بين شهادات LEED. ومن المقرر أن يستهلك المبنى المياه بمقدار يقل بنسبة 50% عن المباني التقليدية. وستبلغ المساحة الخضراء قرابة 50% من مساحة المبنى. ولتحقيق صفر انبعاثات، سيقوم كل موظف بإدارة ميزانية استهلاك الطاقة من خلال تطبيق ذكي. وسيساعد هذا في تعريف الموظف بمقدار استهلاكه للطاقة لتحسين إدارة ميزانية الطاقة. كما يمتاز مبنى "الشراع" باستخدام أحدث وسائل إدارة المباني وبوجود مركز للتحكم، وسيسمح للأنظمة الضرورية بالعمل، في حين سيبطل عمل غير الضرورية. ويشتمل هذا على أنظمة التكييف والإنارة وغيرها.

وسيتصل مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي الجديد بشكل مباشر مع مترو دبي من خلال جسر مسقوف يمتد على مساحة 150 متر. وسيعمل الجسر على ربط محطة مترو الجداف مع مبنى الشراع لتحفيز استخدام وسائل النقل العامة وتقليل الازدحام المروري وتخفيض البصمة الكربونية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستلهم رؤيتنا من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف لجعل إمارة دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وينسجم مبنى "الشراع" الصديق للبيئة مع المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" بهدف تحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي، كما يتماشى مع رؤيتنا في أن نكون مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي. ونهدف من خلال المبنى الجديد إلى إرساء نموذج في دبي والعالم بأسره لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة في إطار رؤية الإمارات 2021 الهادفة لجعل دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم، وخطة دبي 2021 لتكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين. ونتعهد بمواصلة مساعينا الدؤوبة للارتقاء بالخدمات الحكومية والوصول إلى المركز الأول على جميع المستويات، مستنيرين بمقولة صاحب السمو: (نحن لا نرضى عن المركز الأول بديلاً، ودبي والإمارات هما رقم واحد من حيث الاستثمار، والأمن، والحياة المستقرة، والنهضة الاقتصادية، والاجتماعية، والبنية التحتية).

وأضاف الطاير: "حرصنا من خلال تصميم المبنى على شكل شراع على تعزيز روح الهوية الوطنية الإماراتية بما ينسجم مع استراتيجية الهيئة لإبراز مقومات الهوية وتأكيداً على المحافظة على القيم الإماراتية الأصيلة. ولطالما كان الشراع مكوناً جوهرياً في تراث دولة الإمارات ورمزاً للاستدامة، فهو يشير إلى تجارة اللؤلؤ ومراكب الصيد الشراعية. ويبرز مبنى "الشراع" الدور الريادي لإمارة دبي والهيئة لتحفيز اعتماد أسلوب حياة مستدام، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. ويجسد المبنى حرصنا على تحقيق أهداف الخارطة الاستراتيجية لهيئة كهرباء ومياه دبي 2021، طاقة إيجابية وبيئة عمل سعيدة، ونأمل أن يعزز المبنى الجديد مفهوم السعادة لتساهم في رفع مستوى الكفاءة الفردية والمؤسسية".

وأضاف: "انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأن كافة السياسات والبرامج والخدمات الحكومية لابد أن تسهم في صناعة مجتمع إيجابي وسعيد، وأن وظيفة الحكومة هي تهيئة البيئة المناسبة لإسعاد الأفراد والأسر والموظفين، نعمل على توفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة واعتماد أفضل الممارسات العالمية بما يحقق سعادة الناس. كما نتعهد بمواصلة المسيرة وعدم الركون إلى الإنجازات التي حققناها، مسترشدين بالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة لتوفير خدمات ذكية ومستدامة وفقاً لأرقى معايير الموثوقية والكفاءة والاعتمادية."

ونوه الطاير إلى أن "الهيئة تعتزم تدشين المبنى والانتهاء من جميع الانشاءات عام 2019، وسيشتمل المبنى أيضاً على مركز لياقة مزود بأحدث التجهيزات، وستعمل الهيئة على توفير مسار للجري في الهواء الطلق ليستخدمه موظفوها ومختلف شرائح المجتمع. كما سيتم تزويد المبنى بصالة فعاليات كبيرة تتسع إلى 700 مقعد، بما يتيح للهيئة استضافة فعالياتها وعروضها التقديمية في المبنى نفسه. وتتسع منطقة ركن السيارات إلى قرابة 1500 سيارة، حيث ستتم خدمة صف السيارات آلياً. كما سيشتمل المبنى على حضانة تستوعب 80 طفلاً ممن تقل أعمارهم عن 4 سنوات. وسيضم المبنى مكتبة بإطلالة خلابة على الخور، علاوة على مقهى كبير ومنطقة تسوق والعديد من المرافق التي ستعزز من الخدمات التي تقدمها الهيئة لموظفيها ومتعامليها، فالمبنى الجديد سيساعد في نشر المعرفة ورفع انتاجية موظفينا".