اليوم.. نظر دعوى الطعن على دستورية مادتين بقانون التظاهر

كتبت هدى أبو بكر

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، دعوى الطعن على دستورية قانون تنظيم التظاهر المقامة من المحامين خالد على وطارق العوضى، واللذان يطعنا فيها على دستورية المادتين (8 ، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعة مقيمى الدعوى، وكذا مرافعة عضو هيئة قضايا الدولة ممثلاً عن الحكومة.