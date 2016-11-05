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مسئول: 80 مليون دولار حصيلة البنوك من العملات بعد تعويم الجنيه

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مسئول: 80 مليون دولار حصيلة البنوك من العملات بعد تعويم الجنيه مسئول: 80 مليون دولار حصيلة البنوك من العملات بعد تعويم الجنيه

>كتب – أحمد يعقوب

قال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، إن حصيلة البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية – 38 بنكًا - من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين - من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه ارتفعت إلى أكثر من 80 مليون دولار، منذ تعويم الجنيه يوم الخميس الماضى، وحتى الآن، وذلك مقارنة بمعدلاتها فى الأيام الطبيعية قبل تحرير العملة المحلية، والتى كانت لا تصل إلى عدة آلاف من الدولارات نتيجة نشاط السوق السوداء للدولار.

 

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حصيلة بنكين حكوميين هما البنك الأهلى المصرى وبنك ، مع شراء العملات الأجنبية والعربية من الأفراد والشركات سجلت نحو 30 مليون دولار، بإضافة إلى نحو 50 مليون دولار حصيلة باقى المؤسسات المصرفية الأخرى المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى.

 

كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير- تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

 

 


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