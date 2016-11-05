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ضبط زيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

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ضبط زيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية ضبط زيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموين وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط "ح. ى"- 32 سنة المدير المسئول عن مخزن شركة لحيازته عدد "310" برطمانات زيت منتهى الصلاحية  وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و"ا. ن"- 30 سنة صاحب كشك خردوات لحيازته وعرضه للبيع عدد "17"  كارت شحن هواتف محمولة بأزيد من السعر الرسمى.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز، برئاسة المقدم سامح نجيدة، من ضبط "م. ا"- 32 سنة عاطل مقيم دائرة قسم مينا البصل بحوزته عدد "10" قطع لمخدر الحشيش "تزن حوالى 100 جرام" ومبلغ 160جنيها، وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم كرموز، وجار العرض على النيابة.

 


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مصر 365

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