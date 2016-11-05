القوات العراقية تقتحم ناحية "حمام العليل" جنوب الموصل لتحريرها من داعش

بغداد(أ ش أ)

اقتحمت القوات العراقية المشتركة، صباح اليوم السبت، ناحية "حمام العليل" جنوب الموصل مركز محافظة نينوى، لتحريرها من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى.

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله، فى تصريح صحفى، أن قوات الشرطة الاتحادية والجيش العراقى اقتحم "حمام العليل" بإسناد من طيران الجيش من ثلاثة محاور ووصلت إلى مقر كلية الزراعة مدخل الناحية وتواصل عملية التقدم.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن فجر الاثنين 17 أكتوبر انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى شمالى العراق ومركزها مدينة الموصل ثانى أكبر المدن العراقية من سيطرة داعش، بمشاركة قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى ومقاتلى العشائر و"البيشمركة" الكردية التى تشارك بأربعة آلاف جندى، بمساندة طيران العراق والتحالف الدولى. . ولم تعلن قيادة العمليات المشتركة العراقية تعداد القوات المشاركة فى عمليات "قادمون يانينوي" والتى قدرتها مصادر غربية بحوالى 60 ألف جندى وأشارت إلى أن داعش يمتلك 6 آلاف مسلح داخل مدينة الموصل.