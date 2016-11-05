الأمير تشارلز وزوجته يبدأن جولة ملكية تشمل 3 دول خليجية

لندن (أ ش أ)

بدأ الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا وزوجته كاميلا جولة ملكية تشمل ثلاث دول فى الخليج العربى استهلها بسلطنة عمان .

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم السبت، أن الأمير تشارلز وصل فى وقت متأخر من مساء الجمعة إلى مسقط، حيث كان فى استقباله وزير التراث والثقافة العمانى هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير النقل والاتصالات الدكتور أحمد بن محمد الفطيسى .

ومن المنتظر أن يشارك الزوجان فى سلسلة فعاليات ثقافية أثناء تواجدهما فى عمان، كما أنه من المقرر أن يلتقيا مع السلطان قابوس بن سعيد .

ومن المقرر أن يسافر الأمير تشارلز وزوجته إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين فى رحلتهما التى تستغرق أسبوعا .