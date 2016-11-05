بدء محاكمة العادلي و12 آخرين في «الاستيلاء على أموال الداخلية»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الوزارة.

يذكر أن العادلي حضر منذ الصباح الباكر إلى المحكمة، ولم يتم إيداعه قفص الاتهام وظل واقفًا خارجة أمام المنصة.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية

وجاء في التحقيقات أن وزير الداخلية الأسبق استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.