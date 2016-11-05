مقتل جندي تركي في معارك بسوريا

أعلن الجيش التركي اليوم السبت، مقتل أحد جنوده وجرح 3 آخرين خلال معارك في سوريا، وذلك في بيان أكد أيضا مقتل 5 أفراد من الجيش الحر وإصابة 22 آخرين، بالإضافة إلى مقتل 5 مسلحين من داعش. حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، قتل جندي تركي وأصيب 3 آخرون بجروح في مواجهات مع تنظيم “داعش” شمالي سوريا، حيث تشن القوات التركية منذ أغسطس الماضي حملة في إطار عملية “درع الفرات”.

ومنذ إطلاق عملية “درع الفرات” في 24 أغسطس الماضي، حررت القوات التركية الخاصة بمشاركة فصائل من الجيش السوري الحر جرابلس وبلدات متفرقة في ريف حلب الشرقي القريبة من الحدود الجنوبية لتركيا.

أ ش أ