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مقتل جندي تركي في معارك بسوريا

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مقتل جندي تركي في معارك بسوريا مقتل جندي تركي في معارك بسوريا

الجيش التركى_أرشيفية

أعلن الجيش التركي اليوم السبت، مقتل أحد جنوده وجرح 3 آخرين خلال معارك في سوريا، وذلك في بيان أكد أيضا مقتل 5 أفراد من الجيش الحر وإصابة 22 آخرين، بالإضافة إلى مقتل 5 مسلحين من داعش. حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” .

وفي مطلع أكتوبر الماضي، قتل جندي تركي وأصيب 3 آخرون بجروح في مواجهات مع تنظيم “داعش” شمالي سوريا، حيث تشن القوات التركية منذ أغسطس الماضي حملة في إطار عملية “درع الفرات”.

ومنذ إطلاق عملية “درع الفرات” في 24 أغسطس الماضي، حررت القوات التركية الخاصة بمشاركة فصائل من الجيش السوري الحر جرابلس وبلدات متفرقة في ريف حلب الشرقي القريبة من الحدود الجنوبية لتركيا.

أ ش أ

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