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جهاز مدينة العبور يواصل حملاته الموسعة لإزالة المخالفات والتعديات

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جهاز مدينة العبور يواصل حملاته الموسعة لإزالة المخالفات والتعديات جهاز مدينة العبور يواصل حملاته الموسعة لإزالة المخالفات والتعديات

 

جانب من حملة إزالة الاشغالات

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن جهاز المدينة يواصل حملاته الموسعة لإزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، موضحًا أنه تم البدء في حملة جديدة من 20 أكتوبر 2016 وحتى الآن، بالتعاون بين إدارة الأمن والمخالفات بالجهاز وشرطتي التعمير والمرافق.

ونجحت الحملة في تنفيذ 50 قرار غلق، وتشميع، ورفع عدادات الكهرباء لقطع أراضٍ ومحال ووحدات سكنية، لمخالفتها النشاط والتراخيص وشروط البناء، بجانب تنفيذ 14 قرار إزالة لمخالفة النشاط والتراخيص وشروط البناء، بالإضافة إلى تحرير 50 محضرًا للباعة الجائلين بمعرفة شرطة المرافق، و20 محضر سرقة تيار كهربائى بمعرفة شرطة المرافق وشرطة التعمير، ونقل 1000 متر مكعب مخلفات من أحياء المدينة إلى المقالب العمومية.

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