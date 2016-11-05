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إصابة 30 شخصًا فى اشتباكات بين القوات الحكومية ومتظاهرين فى كشمير

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إصابة 30 شخصًا فى اشتباكات بين القوات الحكومية ومتظاهرين فى كشمير إصابة 30 شخصًا فى اشتباكات بين القوات الحكومية ومتظاهرين فى كشمير

الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة فى الشطر الهندى من إقليم كشمير أن 30 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح إثر قيام القوات الحكومية بإطلاق الرصاص الحى والغاز المسيل للدموع على المشاركين فى جنازة صبى بعدما تحولت إلى تظاهرة عارمة.

وذكرت “إيه بى سى” الأمريكية اليوم السبت، أن الشرطة اعترضت المشيعين الذين يحملون جثة صبى مراهق تقول عائلته إنه لقى حتفه جراء التعذيب على يد الشرطة فى مدينة سريناجار عاصمة الإقليم، فيما ألقى مئات الشباب المشاركين فى الجنازة الحجارة على القوات.

وكان الصبى توفى فى المستشفى بعدما عثر عليه وهو فى حالة فقدان للوعى بعد يوم من اختفائه فى 27 أكتوبر الماضى.

أ ش أ

 

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