أخبار عاجلة

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر -
مساء dmc - خبير بـ " دويتشه فيله " : مصر تشهد موجة تضامن مثيرة للإهتمام -
مساء dmc - نيويورك تايمز : تفجيرات "أحد السعف" كشفت مؤامرة داعش لتقسيم مصر -
بالصور.. سكرتير عام محافظة المنوفية يقدم العزاء لأسرة الشهيدة نجوي الحجار -
وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد باﻹرهاب -
مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس و1576 راكب لمينائى سفاجا ونويبع

Google+ Print
وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس و1576 راكب لمينائى سفاجا ونويبع وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس و1576 راكب لمينائى سفاجا ونويبع

ارشيفية – ميناء سفاجا

يستعد ميناء الزيتيات، اليوم السبت، لاستقبال السفينة جاز ايجين وعلى متنها 5 ألاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

وأكد ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة أمانة، وعلى متنها 458 راكب و18 سيارة و12 شاحنة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 47 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 51 راكب و51 شاحنة .

بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة امانة وعلى متنها 686 راكب و54 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 55 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 60 راكب و66 شاحنة.

وأضاف يوسف، ان ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 620 راكب و12 تريلا و 10 براد و59 سيارة منهم 58 سيارة تصدير.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة سينا ، وعلى متنها 578 راكب و7 تريلا و13 براد و3 باص جيت والعبارة ايلة وعلى متنها 69 راكب و13 براد و3 تريلا و السفينة بريدج وعلى متنها 7 تريلا و3 براد فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 248 راكب و20 براد و4 تريلا و2 سيارة و445 طرد سمك والسفينة بريدج وعلى متنها 1 براد اعادة تصدير.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا