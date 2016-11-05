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دراسة: تناول بيضة يوميًا يقي من أمراض القلب

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دراسة: تناول بيضة يوميًا يقي من أمراض القلب دراسة: تناول بيضة يوميًا يقي من أمراض القلب

بيض (أرشيفية)

كان يعتقد أن تناول البيض يرفع من نسبة الكولسترول في الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والقلب، بيد أن دراسة أمريكية اعتمدت على إحصائية جديدة أظهرت أن تناول بيضة في اليوم يحمي من النوبات القلبية.

قيل سابقاً إن تناول تفاحة يومياً يبعد المرء عن الطبيب، غير أن دراسة جديدة أظهرت أن تناول بيضة يومياً يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية إلى 12%.

في مجلة جامعة نيوترشن العلمية الأمريكية، كشف الباحثون عن نتائج دراستهم التي أوضحت أن تناول بيضة يومياً يقلل من أمراض القلب وخاصة انسداد عضلته.

ونقل موقع موقع “كورير” النمساوي أن الباحثين درسوا نتائج فحوصات بين عامي 1982 و 2015. واتضح من خلال الإحصائيات أن هناك علاقة بين تناول البيض وأمراض القلب والدورة الدموية. يقول دومنيك الكسندر من معهد “ايبيد ستات” إن النتائج تثير الاستغراب.

ويتساءل عن تأثير تناول البيض على أمراض القلب؟ لكنه يوضح “أن البيض يحتوي على مواد صحية كثيرة، منها مضادات أكسدة تساعد على تقليل الإصابة الالتهابات. كما أن البيض يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، ويقلل من ضغط الدم”.

والغريب أن المعلومة التي تناقلت لعقود عن أن البيض يرفع نسبة الكوسترول في الدم لم تكن سوى أكذوبة، حسبما نقل موقع “كورير”. فالعلماء أثبتوا أن لا علاقة بين تناول البيض والكولسترول.

دويتشه فيلله DW

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