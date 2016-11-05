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الجيش السوري يستعيد بعض المواقع في ريف حماة الشمالي

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الجيش السوري يستعيد بعض المواقع في ريف حماة الشمالي الجيش السوري يستعيد بعض المواقع في ريف حماة الشمالي

القوات السورية _ أرشيفية

أفادت مصادر إعلامية أن الجيش السوري تمكن من التقدم في ريف حماة الشمالي، وذلك في الوقت الذي تركزت فيه جميع الأنظار على مصير الهدنة في حلب وهجوم المسلحين على الجبهة الغربية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية أن الجيش السوري تمكن في استعادة السيطرة على العديد من النقاط شمال تل بزام في ريف حماة الشمالي, وسط تقدم الوحدات المقاتلة عبر أكثر من محور.

وفي السياق ذاته، قام سلاح المدفعية في الجيش السوري بعمليات استهداف مركزة لتحصينات ومواقع مسلحي الفصائل المعارضة في المنطقة.

يذكر أن بعض الفصائل المعارضة نجحت أواخر اغسطس الماضي في السيطرة على عدد من القرى والبلدات الواقعة في ريف حماة الشمالي, وذلك في محاولة لتخفيف الضغط عن مسلحي حلب المحاصرين.

أ ش أ

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