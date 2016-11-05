الري: 91.25% نسبة إنجاز مشروع قناطر أسيوط الجديدة

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول آخر المستجدات بشأن ما تم تنفيذه من أعمال في مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، والذي يهدف إلى تحسين الري فى 5 محافظات بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه أوائل سبتمبر 2017.

وصرح الوزير بأن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 91.25% من قيمة الأعمال المدنية، كما تم تنفيذ نحو 82.22% من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع، وقد تم الانتهاء من أعمال ردم مطلع الكوبري من ناحية الشرق وجاري الردم في الطريق الدائم شرقًا.

ونوه بأنه تم إغلاق قناة التوصيل بين فرعي النيل شرق وغرب جزيرة بني مر تمامًا وجاري أعمال الردم بها.. كذلك تم نهو العمل في صب الستارة الدائمة بالبر الأيسر «المرحلة الثانية» بطول 275 متر طولي، والانتهاء من أعمال اللحام على بوابة الهويس رقم 1 بالخلف وجاري اللحام ببوابة الهويس رقم 2.

من جانبه، أكد المهندس حسين جلال، المهندس المقيم بالمشروع،، أن العمل يجري على قدم وساق في مختلف جوانب المشروع ليل نهار، حيث يجرى صب الأعمال الخرسانية بمختلف مكونات المشروع وقد بلغ إجمالي ما تم صبه 410,533 ألف م3 من إجمالي كميات الخرسانة، موضحًا أنه جاري صب الخرسانة المسلحة للمرحلة الثالثة بالوحدة الأولى لمحطة الكهرباء، بالإضافة إلى صب أساسات وحوائط الوصلة بين الأهوسة الملاحية والقناطر القديمة، وكذلك صب الخرسانة المسلحة لأعمدة وأسقف المبنى الإداري وأعمال البياض والمباني.

وأشار جلال أنه جاري تنفيذ أعمال الردم في السد الدائم أمام وخلف القناطر القديمة، فضلًا عن أعمال إزالة السد الترابي الدائري بالأمام والخلف وتم عبور مياه النيل من فتحات المفيض الشرقي، علاوة على أعمال الحمايات بالمناطق المتبقية بالمشروع، واستكمال تركيب بوابات الأنفاق للأهوسة الملاحية، وأعمال اختبارات العزل على الكابلات واختبارات الضغوط لبوابات الأهوسة الملاحية، واستكمال تركيب قضبان الونش القنطري بالهويس رقم 2 بالخلف.

من جانبه قال المهندس أحمد كرات رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بأن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية يعمل على تحسين حالة الري بمحافظات «أسيوط- المنيا- بنى سويف – الفيوم – الجيزة»، بالإضافة إلى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء كوبري علوي حمولة 70 طنا بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء هويسين من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلًا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد إنتهاء المشروع.