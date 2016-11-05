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القوى العاملة تتواصل مع شركة سعودية لصرف مستحقات 36 عاملاً متأخرة منذ 8 أشهر

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القوى العاملة تتواصل مع شركة سعودية لصرف مستحقات 36 عاملاً متأخرة منذ 8 أشهر القوى العاملة تتواصل مع شركة سعودية لصرف مستحقات 36 عاملاً متأخرة منذ 8 أشهر

وزير القوى العاملة محمد سعفان

تدخل مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بجدة، لحل مشكلة 36 عاملا مصريا يعملون بإحدى شركات التجارة والمقاولات بالمملكة العربية ، انتهت إقامتهم ولم يحصلوا على مستحقاتهم، نظرا لعدم حصول الشركة على مستخلاصاتها من وتوقف مشروعاتها.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه أصدر توجيهات عاجلة للمستشار العمالى بجدة عثمان رمضان للتواصل مع هؤلاء العمال لسرعة صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ 8 أشهر.

وأوضح الوزير، فى بيان رسمى، أن مكتب التمثيل العمالى تواصل مع المسئول بإدارة الشركة للتفاوض لسرعة صرف مستحقات هؤلاء العمال، وتم الاتفاق على توفير متطلبات المعيشة اليومية لهم من مسكن ومأكل ورعاية صحية، فضلا عن صرف مبالغ كسلف تخصم من حقوقهم بناءً على رغبة كل عامل، لحين صرف مستحقاتهم، وقد لقى هذا الاتفاق قبولا من جانب الـ 36 عاملا مصريا.

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