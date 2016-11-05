بدأت هيئة أبوظبي للإسكان تطبق نظام النقاط لتقييم أولوية الاستحقاق لخدمات المنافع السكنية تحقيقا لمبدأ الشفافية والعدالة والمساواة بين مختلف الفئات المستفيدة من الحالات الاجتماعية والفئات العمرية والحالات الطارئة.

وصممت هيئة أبوظبي للإسكان نظام نقاط تقييم أولوية الاستحقاق وفق منهجية علمية مدروسة مبنية على أسس تتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية لخطة إمارة أبوظبي ومع رؤية هيئة أبوظبي للإسكان التي تهدف إلى توفير المسكن الملائم لمواطني أبوظبي وبناء مجتمعات سكنية متكاملة وإحياء مدن جديدة في الإمارة.

وقال خليفة خادم الحميري المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي للإسكان : إن طلبات المواطنين يتم تقييمها وفقا لمعايير تقييم محددة ومعرفة مسبقا تهدف بمجملها إلى تحديد مدى الحاجة الفعلية لمقدم الطلب للانتفاع بالمنح والقروض السكنية التي تقدمها الهيئة.

الجدير بالذكر أن الهيئة تتبع آلية توزيع القروض للربط مع مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية وذلك بوضع منهجية لتوزيع القروض السكنية تهدف بناء مجتمعات سكنية متكاملة في جميع مناطق إمارة أبوظبي حيث جزأت توزيع القروض على أربع فئآت وهي إستكمال مناطق قائمة، إحياء مناطق جديدة صيانة وتوسعة المساكن الشعبية بالإضافة الى الطلبات الجديدة.. فيما تقدم الهيئة مجموعة من الخدمات الإسكانية للمواطنين منها: منح مسكن جاهز ومنح أرض سكنية وقرض بناء مسكن وقرض شراء مسكن جاهز وقرض الهدم وإعادة البناء وقرض توسعة مسكن أو إضافة لمسكن وقرض صيانة المسكن القائم وقرض الصيانة والتوسعة والإضافة لمسكن قائم.