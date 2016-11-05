ابعد عن مشاكل الحموضة والقرحة.. 5 أطعمة تجنب تناولها على معدة فارغة

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>ابعد عن مشاكل الحموضة والقرحة.... by youm7

حذر تقرير نشره الموقع الهندى"برايت سايد"، من تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة، لأن ينتج عنها العديد من المشاكل الصحية مثل آلام المعدة والحموضة وقرحة المعدة وزيادة مستويات السكر فى الدم، وتشمل هذه الأطعمة الآتى:

1.السكريات.. تؤدى إلى زيادة مفاجئة فى مستوى السكر بالدم، لأن المعدة الفارغة لا تمكن الجسم من إنتاج ما يكفى من الأنسولين للحفاظ على المستوى الطبيعى.

2.الطماطم.. ينتج عنها تكوين حصوات فى المعدة نظرًا لتفاعل مكوناتها مع الأحماض المعوية.

3- الأطعمة الحارة.. تزيد من الأحماض وتسبب الآلام خاصة التى تحتوى على توابل.

4 – الموز.. يزيد من مستوى الماغنيسيوم الذى يتفاعل مع الكالسيوم فى الدم ويؤثر على التوازن.

5.الزبادى.. تناوله يؤدى إلى عملية تفاعل مع العصارة الموجودة فى بطانة المعدة ويسبب مشاكل بها.