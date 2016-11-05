برلماني: «تعويم الجنيه» بداية لعودة الاقتصاد المصري مرة آخرى

قال النائب البدري أحمد ضيف أن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه هو بمثابه عوده إلى قيمته الحقيقيه التي تبلغ 13 جنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي تحقيقًا لما وعد به رئيس الوزراء بأن يعود الجنيه إلى قيمته العادلة في سوق العملات، مؤكدًا أن المتضرر الأول من تعويم الجنيه هو المستهلك، بسبب استيراد مصر 70 % من إحتياجاتها.

وأكد ضيف في تصريحات صحفيه له أن تعويم الجنيه بداية لعودة الاقتصاد المصري مرة أخرى، داعيًا الشعب المصرى بأن ينشط حركة شراء المنتجات المحلية، لكي يعمل على تطويرها، لافتًا إلى أن هذا الحل الوحيد لكي يستطيع الجنيه أن يواجه الدولار في سوق العملة.

وتوقع البرلماني أن يبدأ التعامل بالجنيه واليوان بين مصر والصين خلال الشهر المقبل، وان يتم إلغاء عملة الدولار الأمريكي في التعامل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك تحالفات دولية للقضاء على الدولار، بحيث تعود كل دولة فى العالم للتعامل بعملتها الرسمية بشكل مباشر.