محافظ دمياط يعقد اجتماعًا لبحث تعريفة المواصلات بعد إرتفاع أسعار الوقود

مراسل«ONA»:

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعًا أمس الجمعة، ضم كل من العقيد خالد عمارة، رئيس قسم مرور دمياط، والرائد شوقى المحلاوى، رئيس مباحث مرور دمياط، والمهندس فرج حواس، مدير عام المواقف، ومحمد الجمل، نقيب السائقين، وبحضور المستشار محمود مطاوع مستشار المحافظ.

وناقش محافظ دمياط خلال الاجتماع، ارتفاع أسعار المواد البترولية ومدى تأثير ذلك على ارتفاع تعريفة الركوب فى المواصلات العامة سواء كانت مواصلات داخلية ” السرفيس” أو خارجية “بين المحافظات”.

وتم الاتفاق على زيادة أسعار التعريفة بنسبة وصلت إلى 20% بحسب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

وفى سياق أخر، تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، توصيل قوافل كرتونة السلع الغذائية بنصف السعر “هدية القوات المسلحة” إلى قرى مركز دمياط والتى شملت “قرى السنانية والبصارطة والعنانية والشيخ ضرغام وكفر حميدو والبستان والخياطة والبصايلة وشط جريبة وعزب النهضة وغيط النصارى”.

وجاء ذلك وسط إقبال كبير من أهالى القرى، بمشاركة رؤساء الوحدات القروية ومتابعة المهندس السيد أبو العز، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وعادل جلال، المفوض بتوزيع حصص السلع الغذائية.