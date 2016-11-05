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ضبط سيارة نقل محملة بـ 10 أطنان سكر فى البحيرة

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ضبط سيارة نقل محملة بـ 10 أطنان سكر فى البحيرة ضبط سيارة نقل محملة بـ 10 أطنان سكر فى البحيرة

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم السبت، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط سيارة نقل محملة بـ 10 أطنان سكر بالبحيرة .

حيث تمكنت القوة الأمنية للقطاع الأول بالطريق الزراعى السريع بناحية مدخل مدينة كفر الدوار دائرة قسم شرطة كفر الدوار برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، من ضبط السيارة رقم 6387 ب ط أ “نقل ” قيادة “حسين ع.ح” سائق محملة بـ 198 شيكارة سكر بإجمالى (9.900 ) طن .

وبمواجهة قائد السيارة، قرر بقيامه بنقل الحمولة من مدينة أبوحمص إلى أحد الأشخاص (لا يعرفه) بمدينة كفر الدوار لتعبئتها، وتحرر المحضر اللازم.

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