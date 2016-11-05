السعودية ترحل 51 مصريًا لمخالفتهم شروط الإقامة

وصل مطار القاهرة الدولي 51 مصريًا مرحلين من قبل السلطات السعودية، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم بسبب الإقامة غير الشرعية وخلافات مع الكفيل، كما تم القبض على 3 منهم لهروبهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، وذلك فور وصولهم المطار.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن المرحلين وصلوا على الطائرة السعودية رقم 335 والقادمة من جدة، وتبين من التحقيق معهم حدوث خلافات مع الكفلاء الذين كانوا يعملون لديهم، دفعتهم للهروب والإقامة غير الشرعية ، بحثًا عن عمل فى مناطق أخرى، حتى تم القبض عليهم وترحيلهم إلى مصر.

وبفحص بيانات المرحلين، تبين هروب 3 منهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن، تم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.